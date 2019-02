Merijn kan niet naar gewone scholen: 'Rolstoeltoilet was alleen voor leerkrachten'

Hoogleraar gehandicaptenzorg Marian Jongmans (Universiteit Utrecht): "Ik schaam me weleens voor Nederland als ik lees hoe wij achterblijven in het echt nemen van maatregelen. Dat kunnen we niet over ons heen laten gaan, ieder kind zou de kans moeten krijgen om optimaal in de samenleving te participeren."

Dat is belangrijk voor de lesstof, taal-spraakontwikkeling, eigenwaarde en de ontwikkeling van sociale competenties. "Daar moeten ze in een schoolse setting ervaring mee op kunnen doen. Sociale interactie met leeftijdsgenootjes is ontzettend belangrijk", aldus Jongmans.

En als het medisch haalbaar is om naar school te kunnen, dan zouden kinderen moeten gaan, vindt hoogleraar ontwikkelingspsychologie Hans Koot. "Als er speciale medische zorg nodig is die de school niet kan geven, moet die zorg binnen gehaald worden. Dat gebeurt nog te weinig. Iemand met COPD bijvoorbeeld, die levensbedreigende ademnood kan krijgen, daar moeten voorzieningen voor zijn. Van leraren kan je dat niet verwachten en daar is niks mis mee. Als je het op individuele leerkrachten laat neerkomen, zakken die door hun hoeven, punt."