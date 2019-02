Kindertoeslag: 'Ouders zouden van de rechter best gelijk kunnen krijgen'

Ouders die naar de rechter stappen om hun volledige achterstallige kindgebonden budget op te eisen zouden best eens gelijk kunnen krijgen, zei staatssecretaris Snel van Financiën in de Tweede Kamer.

De Kamer heeft met verbazing gereageerd op de fout van de Belastingdienst. Hierdoor kregen honderdduizenden gezinnen ten onrechte geen kindgebonden budget uitgekeerd. Het gaat om bedragen tot 1000 euro per kind per jaar.

Door een fout in het systeem van de Belastingdienst kregen ouders die meer waren gaan verdienen, en daardoor hun toeslag kwijtraakten, het geld niet vanzelf weer uitgekeerd na een nieuwe inkomensdaling. De Belastingdienst had beloofd dat dit automatisch zou gaan op basis van de inkomensgegevens.

Niemand opgevallen

Snel legt de Kamer uit hoe dat kan. "Er is één systeemfout gemaakt die consequent is doorgevoerd. Tien jaar lang is dat niemand opgevallen. Bij een check waarom zo weinig mensen de toeslag kregen zijn we achter de fout gekomen."

De overheid kiest ervoor om de fout te herstellen over de afgelopen vijf jaar. Over die periode zijn de gegevens van de ouders nog makkelijk te achterhalen en kan een betrouwbare berekening gemaakt worden. De ouders krijgen dit achterstallige kindgebonden budget automatisch uitgekeerd.

Half miljard euro

Maar sommige ouders zijn langer de toeslag van de Belastingdienst misgelopen. Het staat hen vrij naar de rechter te stappen, zegt Snel. En als de rechter eenmaal uitspraak heeft gedaan, dan geldt dat vonnis mogelijk ook voor andere ouders.

Snel houdt rekening met een financiële tegenvaller die kan oplopen tot een half miljard euro. Om dat te kunnen betalen wordt de toeslag van alle ouders per 1 januari 2020 niet geïndexeerd, ofwel verhoogd in verband met prijsstijgingen.

Een deel van de oppositie vindt dat niet eerlijk, omdat de laagste inkomens hierdoor last hebben van een fout van de overheid. De regeringspartijen vinden dit besluit goed te verdedigen omdat iedereen met een kindgebonden budget als het ware een beetje meebetaalt.