Gedeputeerde: minderjarige stagiairs 's nachts ingezet op Schiphol

Op Schiphol werken minderjarigen die tijdens hun stage geregeld nachtdiensten moeten doen. Dat stelt gedeputeerde Adnan Tekin van Noord-Holland in een brandbrief aan de baas van de luchthaven, Dick Benschop.

Het gaat om minderjarigen die werken voor het bedrijf Axxicom, dat mensen met een beperking helpt door hen bijvoorbeeld naar het vliegtuig te brengen. Tekin roept in de brief Schiphol op om de arbeidsomstandigheden van deze zogenoemde passengerassistants te verbeteren. De medewerkers van Axxicom voeren al vier weken actie voor een nieuwe cao.

Kots opruimen

Tekin stelt dat de begeleiders soms twintig kilometer op een dag moeten lopen en kots van passagiers opruimen omdat er te weinig schoonmaakpersoneel is, schrijft NH Nieuws. "Het komt bovendien regelmatig voor dat minderjarige stagiairs in de nacht door hun ouders naar Schiphol worden gebracht om nachtdiensten te draaien", stelt de provinciebestuurder in de brief.

De gedeputeerde vindt dat de gastvrijheid van Schiphol ten koste gaat van de passenger assistants. "Naar mijn mening zijn dit aspecten die niet passen bij een gastvrije luchthaven. Ik zou je dringend willen vragen je invloed aan te wenden bij de directie van Axxicom", schrijft hij aan Benschop.

Axxicom was niet bereikbaar voor commentaar op de aantijgingen.