YouTube neemt maatregelen na seksueel getinte reacties bij kindervideo’s

Zorgen over seksueel getinte reacties onder video's van kinderen hebben geleid tot een schoonmaak bij YouTube. Zo is de mogelijkheid om te reageren uitgezet onder tientallen miljoenen video's waar minderjarigen in voorkomen.

Daarnaast heeft YouTube nog eens duizenden "ongewenste" reacties verwijderd die onder video's waar kinderen in voorkomen stonden. Verder zijn er vierhonderd accounts verwijderd, van waaruit reacties onder video's werden geplaatst.

Tenslotte zijn er tientallen video's verwijderd die "werden geplaatst met onschuldige bedoelingen, maar duidelijk kinderen in gevaar brengen".

Agressieve aanpak

Het bedrijf spreekt van een "agressieve aanpak", die verder gaat dan wat er normaal gebeurt. De schoonmaakoperatie is de afgelopen twee dagen uitgevoerd.

De reacties stonden onder video's waarin kinderen, veelal jonge meisjes, te zien zijn. De filmpjes op zich zijn vaak onschuldig: zo doen de kinderen bijvoorbeeld gymnastiekoefeningen.

Maar in reacties werden vervolgens tijdcodes geplaatst van momenten dat bepaalde lichaamsdelen of houdingen zichtbaar zijn. Nog niet alles is weggehaald, bij een aantal video's worden in de reacties nog tijdcodes genoemd.

De laatste dagen is er veel aandacht voor dit probleem op YouTube. De discussie kwam op gang via YouTuber Matt Watson, die zondag een video plaatste waarin hij het probleem aan de orde stelt. Hij sprak van een 'pedofielennetwerk' op het videoplatform.

Advertenties teruggetrokken

De druk om er iets aan te doen werd de afgelopen dagen niet alleen opgevoerd door kijkers en andere YouTubers, maar ook door de advertentiewereld. Persbureau Bloomberg meldde gisteravond dat Nestlé - het grootste voedingsmiddelenconcern ter wereld - en mediaconglomeraat Disney hun advertenties van YouTube hebben teruggetrokken. Gamemaker Epic Games en het bedrijf achter Dr. Oetker besloten hetzelfde te doen.

Het is niet voor het eerst dat YouTube onder vuur ligt voor de manier waarop zijn platform wordt gebruikt. Eind 2017 trokken verschillende adverteerders al eens tijdelijk hun reclames terug. Ook toen ging het om ongewenste reacties bij video's.