Zeeuwse scholieren mogen gratis met de bus naar culturele uitstapjes

Zeeuwse scholieren kunnen vanaf nu gratis met de bus naar musea en andere culturele activiteiten. Het is een proef van de provincie en kennisplatform Cultuurkwadraat. Jaarlijks wordt er 80.000 euro voor uitgetrokken.

De regeling geldt voor basisscholen, alle onderbouwklassen van middelbare scholen en het VMBO, schrijft Omroep Zeeland. Het doel is de drempel voor scholieren te verlagen om een cultureel uitstapje te maken.

De provincie Zeeland doet meer om jongeren te betrekken bij kunst en cultuur. Zo waren gisteren ruim 600 kinderen bij een bijeenkomst met koningin Máxima in Vlissingen. Zij ondertekende daar als erevoorzitter het Zeeuwse convenant van stichting Méér Muziek in de Klas; een initiatief om op basisscholen structureel muziekonderwijs te geven. Zeeland is de vijfde provincie waar dat convenant is gesloten.