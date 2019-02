Opnieuw minder vertragingen door dieren op het spoor

Treinreizigers hebben het afgelopen jaar minder last gehad van vertraging door dieren. Er kwamen bijna achthonderd meldingen binnen van dieren die tot vertragingen leidden. Het gaat dan om bijvoorbeeld zwanen, wild of overstekend vee.

ProRail heeft maatregelen genomen om de overlast te beperken. Naast kilometers lange hekken naast het spoor doet de spoorbeheerder proeven met barrières door geur en laser. Zo zijn er paaltjes geïnstalleerd met etherische oliën die dieren moeten afschrikken. De proef heeft geleid tot een afname van 63 procent in het aantal aanrijdingen en incidenten.

Om overlast van zwanen tegen te gaan, zijn linten voor sloten bij het spoor gespannen. De bedoeling is dat de zwanen ervoor kiezen om van het spoor af de lucht in te gaan, in plaats van in de richting van het spoor vertrekken. Ook is meer ervaring opgedaan in het diervriendelijk vangen van zwanen. ProRail spreekt daarnaast veehouders erop aan om hun weilanden afgesloten te houden.

Tien procent minder

In 2018 kampten in totaal 4475 treinen met vertraging of moesten ritten worden geschrapt door diere op het spoor. Dat is tien procent minder dan een jaar eerder. Ook toen was dit soort vertragingen al teruggelopen, met 20 procent.

De meeste problemen met dieren ondervinden de machinisten op de Veluwe en weilanden in het noorden en oosten van het land. Ook hebben ze in het Groene Hart last van vogels en loopt er in de duingebieden veel wild.