Medewerkers Italiaans ziekenhuis beschuldigd van verspreiden kakkerlakken

Toen bleek dat de kakkerlakken niet uit Zuid-Italië kwamen maar uit Midden- en Zuid-Amerika, besloten lokale autoriteiten een onderzoek te starten. Wat al helemaal argwaan wekte was dat de badkuip waar de kakkerlakken uitkwamen eerder al drie keer was schoongemaakt, maar de kolonie niet eerder is gemeld. Daarom vermoeden onderzoekers dat er mogelijk opzet in het spel is.

Mieren

Eerder deze maand haalde een ander ziekenhuis in Napels al in negatieve zin het nieuws. Op beelden gemaakt in dat ziekenhuis was te zien hoe mieren over patiënten kropen.