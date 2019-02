Acteur Jussie Smollett aangehouden voor valse aangifte over mishandeling

De Amerikaanse acteur en zanger Jussie Smollett is aangehouden op verdenking van het doen van een valse aangifte. Dat heeft de politie in Chicago bekendgemaakt. Hij heeft zichzelf aangegeven nadat hij officieel als verdachte was aangemerkt.

De 36-jarige openlijk homoseksuele acteur, bekend van de tv-serie Empire, stapte vorige maand naar de politie met het verhaal dat hij op straat was mishandeld door twee mannen. Hij zei dat ze racistische en homofobe opmerkingen maakten, een chemische stof over hem heen hadden gegooid en een strop om zijn nek hadden gedaan.

Betaald voor aanval

Vorige week woensdag werden er twee hoofdverdachten opgepakt. Zij werden al snel weer vrijgelaten, nadat ze bewijs hadden overhandigd waardoor het politieonderzoek een andere kant opging. Ook begonnen rechercheurs te twijfelen aan het verhaal van Smollett, omdat hij niet volledig wilde meewerken met het onderzoek en rechercheurs geen beelden van de mishandeling konden vinden.

Afgelopen weekend kwam het nieuws naar buiten dat de politie dacht dat hij de twee mannen had betaald voor de aanval. De advocaten van Smollett weerspreken dat hij er zelf achter zit.

Jussie Smollett komt naar verwachting later vandaag voor de rechter. Hij kan maximaal drie jaar cel krijgen. Ook kan hij opdraaien voor de kosten van het politieonderzoek.