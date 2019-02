Hof: voorlopig geen nader onderzoek naar schadelijke effecten chroom-6

Het Gerechtshof in Den Bosch verleent voorlopig geen opdracht voor nader onderzoek naar de schadelijke effecten van chroom-6. Letselschadeadvocaat Rob Bedaux had het hof hier om gevraagd, omdat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu volgens hem onjuiste uitgangspunten hanteert.

Het RIVM heeft alleen gekeken naar ziektes die zijn ontstaan door inademing van chroom-6, terwijl er volgens Bedaux ook mensen zijn die de stof via de mond naar binnen hebben gekregen. "Bij zowel de NS als op de POM-locaties werd in de ruimte waar chroom-6 in de lucht zit, ook gegeten", zegt hij.

Maar omdat het RIVM geen verband ziet, hebben mensen met bijvoorbeeld keel- of slokdarmkanker en gebitsproblemen nu geen recht op schadevergoeding. In Amerikaanse onderzoeken wordt dat verband wel gelegd.

Volgens het hof komt het verzoek van Bedaux te vroeg, omdat er ook nog een bodemprocedure loopt voor een schadevergoeding aan militairen die met chroom-6 hebben gewerkt. Het hof wil eerst een uitspraak in die zaak afwachten. Die staat gepland voor begin mei.

Blootgesteld

De gemeente Tilburg maakte begin februari bekend dat alle 800 mensen die jarenlang in een NS-werkplaats werkten en daarbij mogelijk zijn blootgesteld aan chroom-6 een schadevergoeding krijgen van 7000 euro. Mensen die ziek zijn geworden krijgen daar nog een bedrag bovenop, dat varieert van 5000 tot 40.000 euro.

Die regeling kwam tot stand dankzij een dagvaarding van Bedaux. Via een bodemprocedure eist hij nu een vergoeding van 9000 euro voor alle mensen die tijdens hun werk voor Defensie met de stof in aanraking zijn gekomen.