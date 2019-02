Verwoestende brand Dhaka mede door tekort aan bluswater

Een brand in het oude centrum van Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh, heeft geleid tot de verwoesting van verschillende huizenblokken. Het dodental staat op 70, maar zal waarschijnlijk nog stijgen. Veel van de tientallen gewonden verkeren in levensgevaar.

De brand brak rond middernacht Nederlandse tijd uit, toen het in Dhaka tegen de ochtend liep. Het kostte de brandweer tien uur om de brand onder controle te krijgen. Het vuur brak uit in een pakhuis waar tegen de regels in chemicaliƫn en gasflessen stonden opgeslagen, die een voor een ontploften.

Het vuur greep snel om zich heen en de bewoners zaten als ratten in de val. Gevreesd wordt dat alle bewoners van de verdiepingen boven het pakhuis zijn omgekomen.

Blushelikopter

De brandweer had grote moeite om in de nauwe straten, waar elektriciteitskabels tussen de huizen hangen, bij het vuur te komen. Ook was er een tekort aan bluswater. Besloten werd toen een blushelikopter in te zetten die rivierwater gebruikte.

De regering belooft financiƫle bijstand aan de getroffenen en nabestaanden. Een onderzoek wordt ingesteld. Een minister zei dat de autoriteiten hun lesje nu wel geleerd moeten hebben.