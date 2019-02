Eerste groep Iraakse IS-strijders overgedragen aan Irak

Een groep van zo'n 150 door de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) gevangen genomen IS-strijders is overgedragen aan het Iraakse leger. Het merendeel bestaat uit Irakezen, maar er zijn ook IS'ers uit andere landen bij.

Het is de eerste groep die door de door de SDF is overgedragen. Naar schatting zo'n 20.000 vermoedelijke IS-strijders worden door de SDF (die samenwerken met de VS) nog vastgehouden in gevangenissen in het noorden van Syrië.

Het is niet duidelijk of in de overgedragen groep ook IS-strijders zitten die afkomstig zijn uit het dorp Baghouz, het laatste IS-bolwerk in het oosten van Syrië.Mogelijk zitten er in het dorp nog honderden strijders.