Indrukwekkende beelden: spreeuwenwolk opgejaagd door torenvalken

Jagende torenvalken die op een zwermende wolk spreeuwen induiken. Fotograaf Siep van Lingen uit het Friese Reduzum legde het indrukwekkende tafereel op beeld vast, naast zijn huis. "Dit kon ik eigenlijk niet missen", zegt hij.

De spreeuwen kolkten al een week lang boven het dorp, maar Van Lingen had telkens geen tijd om het op beeld vast te leggen. "Op zich is het ook niet een uniek verschijnsel, want spreeuwenwolken komen wel vaker voor hier in het dorp", vertelt hij. "Maar toen de zwerm voortdurend een zwarte bel leek te vormen en in elkaar begon te krimpen omdat ze werden opgejaagd door torenvalken, pakte ik mijn camera."

Deze beelden maakte Van Lingen: