Slecht weer leidde 75 jaar geleden tot bombardement op Coevorden

Van der Weide doet al jaren onderzoek naar het bombardement. "Ik wilde precies weten wat er met mijn opa is gebeurd." Zijn grootvader werkte in de strokartonfabriek en kwam om het leven doordat zijn longblaasjes knapten door de luchtdruk. In de fabriek kwamen nog twee mensen om het leven.

Drie andere slachtoffers vielen in de aardappelmeelfabriek. Ook overleed een boekhouder. De herdenking is vanmiddag op het terrein waar de strokartonfabriek vroeger stond.