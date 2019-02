En de loting is verricht: SP en VVD openen tv-verkiezingsdebat NOS

In het NOS-tv-debat voor de Provinciale Statenverkiezingen gaan SP-leider Marijnissen en VVD-voorman Rutte als eerste met elkaar in discussie. Daarna treden PvdA-leider Asscher en CDA-voorman Buma tegen elkaar in het strijdperk. Het derde debat gaat tussen 50 Plus en SGP en het vierde tussen ChristenUnie en PVV. Daarna komen er nog negen één-op-één-debatten. Alle partijen komen twee keer aan bod; ze mogen één stelling aandragen.

Het verkiezingsdebat is op 19 maart, de dag voor de Statenverkiezingen, en wordt gehouden in het Gelderse provinciehuis in Arnhem. De uitzending op NPO 1 duurt van 20.30 uur tot 22.00 uur.

De Staten kiezen op 27 mei de Eerste Kamer.

Zetels en Peilingwijzer

De partijen werden door loting aan elkaar gekoppeld. De trekking werd gedaan door Dominique van der Heyde, de chef van de Haagse redactie van de NOS, en verslaggever Xander van der Wulp. Vertegenwoordigers van de partijen waren erbij.

Bij de koppeling speelde ook de grootte van de oppositiepartijen een rol. Die grootte werd voor de helft bepaald door het huidige aantal zetels in de Tweede Kamer en voor de andere helft door de Peilingwijzer van 20 februari.