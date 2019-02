Tegenstanders Netanyahu bundelen krachten in verkiezingsstrijd

Ruim een maand voor de Israëlische parlementsverkiezingen hebben twee tegenstanders van premier Netanyahu bekendgemaakt dat zij hun krachten bundelen, met als doel de grootste regeringspartij te worden.

De twee zijn de voormalige generaal Benny Gantz en de politicus Yair Lapid van de Toekomstpartij, die beiden in het politieke midden opereren. Gantz ging pas onlangs in de politiek, en verwierf binnen korte tijd een grote populariteit.

Gantz en Lapid willen de macht breken van Benjamin Netanyahu, die al tien jaar premier is. De twee zeggen te handelen "uit een gevoel van diepe nationale verantwoordelijkheid". Met hun gezamenlijke lijst willen ze Israëls veiligheid garanderen en een eind maken aan de verdeeldheid in het land.

Rotererend premierschap

Als hun partij de verkiezingen op 9 april wint, willen Gantz en Lapid een roterend premierschap. Gantz zou dan de eerste tweeënhalf jaar premier worden, Lapid in de periode daarna. De naam van de gezamenlijke lijst wordt vanavond bekendgemaakt. In de opiniepeilingen ontlopen de lijsten elkaar zo goed als niets. In een recente peiling haalde de lijst-Gantz 18 zetels, de partij van Lapid 12 zetels en Likoed 30.

Een rotererend premierschap is niet nieuw voor Israël. In de 1984, toen de Arbeiderspartij en Likoed evenveel zetels wonnen, werd Shimon Peres als premier na twee jaar opgevolgd door Yitzhak Shamir.

Als de partij de grootste wordt, wil dat nog niet zeggen dat Gantz en Lapid kunnen gaan regeren. In Israël worden de laatste jaren steeds coalitieregeringen gevormd, waarbij de kleinere fracties de grotere aan een meerderheid helpen.

Bij de lijst van Gantz en Lapid hebben zich ook de voormalige legerleiders Ashkenazi en Yaalon aangesloten.

Netanyahu

Volgens Likud staan de kiezers voor een duidelijke keuze: een linkse regering geleid door Gantz en Lapid, gesteund door een blok Arabische partijen, of een rechts kabinet onder leiding van Netanyahu.

Benjamin Netanyahu heeft in de afgelopen dagen afspraken gemaakt met uiterst rechtse nationalistische partijen. Hij heeft die al kabinetsposten toegezegd als hij opnieuw een regering kan formeren. Netanyahu zal er in de verkiezingscampagne op hameren dat Gantz en Lapid zwakke, linkse politici zijn.