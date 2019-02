Geen vervolging Azarkan (Denk) voor nepadvertentie PVV

Kamerlid Azarkan van Denk wordt niet vervolgd voor het verschijnen van een nepbanner van de PVV op internet. Dat meldt het OM. De advertentie moest de partij van Geert Wilders in een kwaad daglicht stellen.

De banner leek een boodschap van de PVV in de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Naast een foto van Wilders stond er de tekst op: "Na 15 maart gaan we Nederland zuiveren." Volgens het OM staat vast dat Denk de banner liet ontwerpen, maar dat is op zich niet strafbaar.

Wilders deed aangifte

De advertentie stond kort op internet, volgens het reclamebureau om te testen of die zou worden toegestaan door Google. Het OM zegt niet te kunnen vaststellen of dat gebeurde in opdracht van Denk of met medeweten van Azarkan. Die was campagneleider van de partij. Uiteindelijk werd de campagne met de banner niet doorgezet.

Toen PVV-leider Wilders hoorde dat Denk een nepbanner had laten maken, reageerde hij woedend en deed aangifte tegen Azarkan, die toen ook tijdelijk fractievoorzitter van Denk was.