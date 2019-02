Al het plastic moet in in 2025 recyclebaar zijn, Greenpeace niet tevreden

Over zes jaar moeten alle plastic producten en verpakkingen volledig recyclebaar zijn. Dat heeft staatssecretaris Van Veldhoven afgesproken met meer dan 70 bedrijven en milieuorganisaties. Vandaag worden de afspraken ondertekend.

In het zogeheten Plastic Pact staat ook dat er in 2025 twintig procent minder plastic gebruikt wordt dan in 2017. Ook moet het recycle-proces verbeterd worden: minimaal 70 procent van eenmalig te gebruiken plastic producten wordt gerecycled zonder verlies van kwaliteit.

Die eenmalig te gebruiken producten en verpakkingen hoeven in 2025 overigens niet helemaal te bestaan uit gerecycled plastic, maar wel voor minimaal 35 procent.

Staatssecretaris Van Veldhoven noemt plastic een nuttig en veelzijdig materiaal, "maar het hoort niet thuis in ons milieu." Het pact bestrijdt volgens haar verspilling en de plasticsoep.

Schijnoplossing

Greenpeace, dat niet bij de afspraken betrokken is, reageert teleurgesteld. "Het is een schijnoplossing, die geen recht doet aan de urgentie en omvang van het plastic monster."

Volgens de milieuorganisatie zal het aantal plastic wegwerpverpakkingen blijven stijgen. Greenpeace wil dat er fundamenteel anders met plastic wordt omgegaan. Zo moet er veel minder van worden gebruikt. "Reductie en hergebruik zouden topprioriteit moeten zijn, in plaats van recyclen van verpakkingen voor eenmalig gebruik."