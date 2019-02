Slachtofferhulp wil minder 'eigen schuld' op sociale media

Slachtofferhulp Nederland roept op om te stoppen met het plaatsen van kwetsende opmerkingen op sociale media. Het gaat om reacties als "eigen schuld" en "had je maar beter op moeten letten".

Slachtoffers en nabestaanden van verkeersongevallen, misdrijven en rampen hebben veel last van grievende opmerkingen, zegt de organisatie. Daarom start Slachtofferhulp vandaag een online campagne tegen kwetsende reacties op Facebook, Twitter en andere sociale media.

Vooral na ongevallen volgen vaak verwijtende reacties. Nadat in januari een 15-jarige maaltijdbezorger om het leven kwam in Utrecht, reageerden mensen met de vraag wie zijn kind nou zulk werk laat doen.

Tweede keer slachtoffer

Zedenzaken maken vaak vergelijkbare reacties los, zoals "wie fietst daar dan ook alleen" of "ze zal het zelf wel uitgelokt hebben". Ook onder een Facebookbericht over een steekpartij stond: "Hij zal het er zelf wel naar gemaakt hebben."

"Zulke reacties zijn een ongelooflijke klap in het gezicht van slachtoffers", zegt Rosa Jansen, voorzitter van Slachtofferhulp Nederland. "Het voelt alsof ze een tweede keer slachtoffer worden. Ze krijgen een trap na en dat heeft veel impact."

Grappen

Na het ongeval met een Stint, waarbij vorig jaar in Oss vier kinderen om het leven kwamen, werden op sociale media misplaatste grappen gemaakt. Het leidde tot een heksenjacht op de mensen die deze reacties hadden geplaatst.

Slachtofferhulp ziet in toenemende mate "extreme reacties" op internet. Met een campagne op sociale media hoopt de organisatie mensen bewust te maken van wat ze daar soms zeggen.

In slaap gevallen

Jacob Sesselaar verloor in november zijn jongere broer bij een verkeersongeluk. Ook hij las kwetsende reacties onder een nieuwsbericht op Facebook.

"Daar werden hele nare opmerkingen gemaakt, zoals"'hij zal wel zo plat zijn als een dubbeltje", "wie stoer wil zijn moet het met de dood bekopen" en dat hij vast 160 kilometer per uur had gereden.

In werkelijkheid was zijn broer in slaap gevallen achter het stuur, toen hij vroeg in de ochtend op weg was naar Veendam om te helpen met de Sinterklaasintocht. Hij had niet gedronken en reed niet te hard.

Zout in de wond

"Het verlies van mijn broertje was zwaar, maar de reacties op sociale media maakten het nog zwaarder", vertelt Sesselaar. "Het was zout in de wond strooien en goed hard inwrijven."

Hij doet nu mee aan de campagne van Slachtofferhulp in de hoop dat mensen eerst nadenken en dan pas reageren. "Lees je bericht nog een keer na of er echt staat wat je bedoelt. Ik geloof niet dat als mensen hun bericht twee keer hadden gelezen, ze op enter hadden gedrukt."