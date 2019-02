Inspectie somber over zorg in aardbevingsgebied

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd maakt zich zorgen over de kwaliteit van zorg in het Groningse aardbevingsgebied op de lange duur. Het gebrek aan duidelijkheid over bijvoorbeeld versterkingen van gebouwen leidt tot veel onzekerheid, concludeert de inspectie.

In het rapport dat vandaag is gepubliceerd staat dat de zorg nu nog niet lijdt onder de aardbevingsproblematiek. Dat komt vooral door "bovenmatige inzet en veel flexibiliteit van medewerkers", maar de inspectie vraagt zich af hoe lang de zorgverleners dit vol kunnen houden.

Door langdurige onzekerheid over versterkingen en verhuizingen worden zorgbestuurders belemmerd in hun werk, schrijft RTV Noord. "Zij stellen het ontwikkelen van zorginhoudelijk beleid en investeringen uit", aldus de inspectie. Voor een bestuurder is het bijvoorbeeld moeilijk om een visie op lange termijn te ontwikkelen als het onduidelijk is of het gebouw over vijf jaar nog gebruikt gaat worden.

De inspectie bezocht negen zorginstellingen die ouderenzorg, gehandicaptenzorg of geestelijke gezondheidszorg bieden. De aardbevingen komen bovenop andere kwesties waar het gebied mee te maken heeft, zoals vergrijzing, bevolkingsdaling en een krappe arbeidsmarkt.