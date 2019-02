'Neemt het Vaticaan kindermisbruik nu wél serieus?'

Sinds het onderzoek in Pennsylvania is een reeks nieuwe schandalen geopenbaard. De golf van verontwaardiging leidde ertoe dat justitie in zestien andere staten onderzoeken instelde. Nadat de schandalen aan het licht waren gekomen, is de roep om transparantie in de kerk alleen maar luider geworden. Amerikaanse katholieken volgen de speciale bijeenkomst in Rome dan ook op de voet.

Wat moet er veranderen volgens SNAP-leider Tim Lennon? "De paus kan vandaag al in actie komen. Hij kan zeggen: van elke beschuldiging van misbruik moet je aangifte doen bij de politie. Hij kan elke bisschop dwingen om volledig mee te werken met justitie."

Maar ondanks zijn aanwezigheid in Rome heeft Lennon weinig vertrouwen in constructieve oplossingen. "Eén korte bijeenkomst organiseren en dan verwachten dat er veel verandert, is onmogelijk", sombert hij.