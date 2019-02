Kabinet negeert oproep Amerikaanse ambassadeur om Russisch gas te boycotten

Welke boodschap heeft het kabinet voor ambassadeur Pete Hoekstra?

Minister Wiebes van Economische Zaken: "Europa is zeker tot 2030 afhankelijk van Russisch gas. En andere gaslanden als Algerije en Libië zijn ook niet echt aantrekkelijk. Maar LNG (Liquid Natural Gas, dat kan worden vervoerd met schepen) is het soort gas dat Amerika verkoopt en dat zit enorm in de lift."

Minister Blok van Buitenlandse Zaken: "Het is niet aan de regering om te beoordelen of bedrijven hier geld in willen steken. Dit is een vrij land met een vrije economie. En ik weet hoe zeer de VS daar aan gehecht zijn." Blok vindt internationale machtspolitiek geen reden voor Nederland om in te grijpen.