Rotterdammers demonstreren voor meer nachtelijk uitgaansvermaak

Ongeveer vijfhonderd mensen hebben voor het stadhuis in Rotterdam gedemonstreerd voor een beter uitgaansbeleid. De demonstranten vinden dat de politiek meer moet doen om het Rotterdamse nachtleven te stimuleren.

De aanleiding voor het protest was het besluit van de gemeente om de stekker uit een project in Delfshaven te trekken. Daar zou een grote danceclub komen.

Een van de initiatiefnemers van het project in Delfshaven, Kristiaan de Leeuw, is blij met de protestactie. "De politiek wordt nu wel gedwongen te zoeken naar oplossingen," zei hij tegen RTV Rijnmond. "Dat komt door de brede steun die we hebben gehad."

Volgens de politie is de betoging in een goede sfeer verlopen.