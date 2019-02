Partner van lesbische premier Servië bevalt van zoon

Hoewel Servië bepaald niet bekendstaat als lhbti-vriendelijk, heeft het land een bijzondere primeur: Milica Djurdjic, de partner van premier Brnabic (43), is bevallen van een zoon. Het jongetje is vandaag geboren en heet volgens Servische media Igor.

Ana Brnabic werd in juni 2017 premier van Servië. Ze is de eerste vrouwelijke premier van het Balkanland en een van de weinige openlijk homoseksuele regeringsleiders ter wereld. Dat haar partner nu moeder is geworden - ook al uitzonderlijk in kringen van regeringsleiders - maakt haar situatie extra bijzonder.

Homofoob

Toch staat Brnabic niet bekend als groot voorvechter van lhbti-rechten. In Servië zijn er geen wettelijke mogelijkheden om homoseksuele relaties te bekrachtigen, laat staan dat mensen van hetzelfde geslacht er kunnen trouwen. Toen haar werd gevraagd of ze daar niets aan wil veranderen, antwoordde dat ze gezien haar functie niet "haar persoonlijke mening" kan geven.

Wel liep ze in 2017 en 2018 mee met de Gay Pride in de hoofdstad Belgrado. Ze noemde Servië "een extreem tolerant land" met "een luide minderheid die hiertegen is". Zulke uitspraken worden haar niet in dank afgenomen door lhbti-activisten, die juist benadrukken hoe homofoob Servië is.

Want hoewel de Gay Pride de laatste jaren zonder noemenswaardige problemen verloopt (in 2010 liep de optocht uit op rellen, in 2011 werd hij verboden) is homoseksualiteit voor veel Serviërs nog altijd taboe. Zo is het lhbti-informatiecentrum in Belgrado om de haverklap doelwit van vandalen - alleen deze maand al twee keer.

Formeel is homoseksualiteit in Servië toegestaan en discriminatie van homo's is verboden, maar in de praktijk moeten homo's zich gedeisd houden. In het reisadvies van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken staat: "Homoseksualiteit wordt niet algemeen geaccepteerd in Servië."

Roze wassen

Brnabic was politiek onafhankelijk en onervaren, toen ze in 2017 door president Vucic werd aangesteld als premier. Lhbti-activisten bekeken dat al met argusogen, aangezien Vucic conservatief-populistisch is. Hij kreeg het verwijt dat hij zijn regering 'roze wilde wassen' om zo punten te scoren bij de Europese Unie, waarvan Servië lid wil worden.

En nu is Brnabic dus moeder geworden - in Nederlandse ogen tenminste. In Servië is op dat vlak niets geregeld en dus is Brnabic daar alleen de ongeregistreerde vriendin van een moeder. En minister-president, dat wel.