Beschoten nachtclub in Zoetermeer moet een jaar dicht

Een nachtclub in Zoetermeer die dinsdagochtend voor de tweede keer in korte tijd werd beschoten, moet een jaar dicht, heeft burgemeester Aptroot besloten.

De politie kreeg dinsdag rond 23.30 uur een melding dat er in de buurt van Club Cobra harde knallen waren gehoord. Na onderzoek werden in de muur van de club enkele kogelgaten ontdekt, schrijft Omroep West. Met behulp van een speurhond vond de politie in de omgeving van de nachtclub kogelhulzen.

Het is al eerder voorgekomen dat Club Cobra werd beschoten. Eind december moest de zaak twee weken dicht nadat er op de deur was geschoten. Na die twee weken mocht de club weer open, omdat "er geen aanleiding was om een aanvullende maatregel te nemen".

Zoveelste nachtclub

Club Cobra is niet de eerste nachtclub in Zoetermeer waar incidenten met wapens plaatsvinden. Begin deze maand werd bij een andere nachtclub, Club Magnum, een explosief gevonden. Club Magnum werd in december voor een half jaar gesloten.

Een andere uitgaansgelegenheid, Club One, moest vorig jaar juni definitief de deuren sluiten. Deze zaak werd meerdere keren beschoten. De club werd in eerste instantie voor een jaar gesloten, maar later viel alsnog het besluit dat de gelegenheid definitief dicht moest.