Pedofielen die rondstruinen op YouTube? 'Wij checken elke reactie' 

Kinderen die een radslag maken of gillend in zwemkleding van de glijbaan gaan. Filmpjes van zulke capriolen worden dagelijks met duizenden tegelijk geüpload door ouders en kinderen zelf. Dat lijkt onschuldig, maar er zit een schaduwkant aan, ontdekte een Amerikaanse youtuber.

In de reacties op YouTube geven mensen het precieze tijdstip weer waarop het kind onbedoeld een ongepaste- of seksuele houding aanneemt. Anderen reageren daar dan weer op, en vragen bijvoorbeeld tips voor andere video's met vergelijkbare beelden.

Het roept de vraag op wat je daar nou tegen kan doen als ouder, en als kind. Bas van Teylingen, die via De Tube School kinderen en ouders leert omgaan met sociale media, noemt het heel belangrijk altijd met je kind te praten over wat er gebeurt als je iets op internet plaatst. "Het kan een woord zijn of een filmpje, het maakt niet uit, maar wat er op het internet komt, staat er voor altijd."

Hij raadt ouders aan zich te verdiepen in de online wereld van hun kinderen. Om bijvoorbeeld op dezelfde media als hun kinderen een account te hebben, elkaar te volgen en erover te praten. "Een voorbeeld is dat mijn zoon, toen hij op zijn twaalfde YouTubefilmpjes wilde maken, ze wel eerst aan mij moest laten zien."

Koetlife

Ruben Koet, die zijn leven en dat van zijn kinderen dagelijks laat zien in de vlog Koetlife (266.000 abonnees), maakt zich er niet al te druk om. Wel praat hij altijd met zijn vrouw over wat ze wel en wat ze niet online plaatsen. "Soms doen we ook wel eens iets niet", zegt Koet. "Als er ondergoed in beeld is bijvoorbeeld. Als een kind een radslag maakt in onderbroek, is dat anders dan als ze een bikini aan heeft."