Wolkenboog verrast veel mensen: 'Een witte regenboog? Kan dat?'

Om een wolkenboog te zien, heb je sluierbewolking nodig die niet zo hoog hangt, waardoor die niet uit ijskristallen bestaat maar uit echte druppeltjes. Dat gebeurt niet zo vaak.

Een wolkenboog is soms ook te zien in de mist. Dan wordt er gesproken van een mistboog, die ook wit is. In beide gevallen is de vorm gelijk aan die van een regenboog. En aan het uiteinde staat ook een pot goud. Wit goud, uiteraard.