Een van deze foto's wordt World Press Photo

Een ranger van de vrouwelijke anti-stroperseenheid Akashinga, De Dapperen, geportretteerd bij een training.

Ook twee Nederlanders zijn genomineerd: Pieter ten Hoopen in de categorie 'World Press Photo Story of the Year' voor een serie over de migrantenkaravaan in Mexico. En Jasper Doest sleepte twee nominaties in de wacht in de categorieën 'Natuur (enkel)' en 'Natuur (serie)'. Hij fotografeerde Caribische flamingo's in een dierenopvang op Curaçao en Bonaire.

Op 11 april worden de winnaars bekendgemaakt in Amsterdam.