Kamer: Koninkrijk mag niet in militair conflict Venezuela gezogen worden

Vicepresident Rodriguez van Venezuela zei vanmiddag op de staatstelevisie dat de zeegrens tussen Aruba, Bonaire, Curacao en Venezuela is gesloten. Gisteren kondigde Venezuela dat al aan. De regering is boos, omdat Curaçao de spil moet worden in de hulp voor de bevolking van Venezuela.

Rodriguez kondigde ook een herziening van de relaties met de Nederlandse koninkrijksdelen aan. "Dat Curacao meedoet aan deze show, waarvan het enige doel is om Venezuela over te nemen, betekent niet alleen dat we onze grens sluiten. We gaan ook onze relatie met deze landen herzien", zei de vicepresident.

De oppositie wil dat de hulpgoederen zaterdag in Venezuela worden binnengebracht.