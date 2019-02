'UWV kent illegaal levenslange uitkeringen toe'

Uitkeringsinstantie UWV heeft tegen de regels in zeker 1900 arbeidsongeschikten een levenslange uitkering toegekend. Dat zeggen deskundigen en ingewijden tegen RTL Nieuws.

De beoordeling is volgens RTL gedaan door een groep verpleegkundigen, omdat het UWV een groot tekort heeft aan keuringsartsen. Dat zou in strijd zijn met de wet. Formeel stond er wel een verzekeringsarts aan het hoofd, maar die zou lang niet alle dossiers zelf hebben gezien. Bovendien hoefden lang niet alle mensen op een spreekuur te komen.

Het UWV heeft te kampen met grote achterstanden. Van zo'n 30.000 mensen moet nog het recht op een uitkering beoordeeld worden.

Taakdelegatie

In een reactie laat het UWV weten dat het gaat om een groep van ruim 2500 mensen die tussen 2006 en 2010 volledig arbeidsongeschikt is geraakt. In 2017 is geconstateerd dat hun uitkering ten onrechte niet opnieuw is beoordeeld. Na de herbeoordeling door verpleegkundigen bleek dat 74 procent van die groep zijn levenslange uitkering alsnog kan behouden.

Volgens het UWV is "taakdelegatie", waarbij de arts eindverantwoordelijk is maar niet alle dossiers zelf beoordeelt, bij de instantie een gebruikelijke werkwijze.

Verdacht hoog percentage

Hoogleraar sociaal recht Barend Barentsen laakt tegen RTL Nieuws de gevolgde procedure. "De wet schrijft voor dat een verzekeringsarts die beoordeling moet doen. Altijd. Ook als uitzondering kan dit niet."

De voorzitter van de beroepsvereniging van verzekeringsartsen, Wim van Pelt, wijst op het verdacht hoge toekenningspercentage van 74 procent. "Normaal is dat 17 procent, dus hier wijkt men duidelijk af van wat gangbaar is."