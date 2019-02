Denk Limburg blundert: 'Geen woningbouw op stranden'

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen heeft Denk een geografische misser gemaakt in het Limburgse verkiezingsprogramma. De partij zegt daarin voorstander te zijn van duurzame woningen in de provincie, maar niet van woningbouw op stranden.

Dat werd ontdekt door CDA-Statenlid Max Ruiters, die zich afvraagt welke stranden de partij bedoelt. Via Twitter adviseert hij zijn collega's om het Limburgse verkiezingsprogramma aan te passen. "Veel plezier met jullie strandhuisjes aan de kust", schrijft hij ten slotte.