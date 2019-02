Franse miljardenboete voor Zwitserse bank met zwartspaarders

De Zwitserse grootbank UBS heeft van de Franse rechter een boete van 3,7 miljard euro opgelegd gekregen voor belastingontduiking en witwassen van klanten. Het concern, een van de grootste vermogensbeheerders ter wereld, heeft volgens de rechter rijke Fransen en sporters geholpen bij het ontduiken van belasting door het geld op geheime Zwitserse bankrekeningen te zetten. Het gaat om ,,criminele daden van uitzonderlijk ernstige aard'', zegt de rechter.

UBS gaat tegen de uitspraak in beroep. De bank is het er totaal niet mee eens. De veroordeling zou niet met feiten onderbouwd zijn en enkel gebaseerd op aantijgingen en verklaringen van voormalige medewerkers.

"Er is geen enkel bewijs dat een Franse klant op Franse bodem door de bank is benaderd om een rekening in Zwitserland te openen", stelt de bank in een verklaring. "De Franse wet ondermijnt de Zwitserse soevereiniteit."

Borgsom

De bank wordt sinds 2014 in Frankrijk en Belgiƫ verdacht van het faciliteren van zwart geld sparen en moest al een borgsom van 1,1 miljard euro betalen aan de Franse rechtbank.

De Zwitserse bank heeft inmiddels een hele geschiedenis van boetes en schikkingen opgebouwd, onder meer voor belastingontduiking door Amerikaanse klanten, manipulatie van wisselkoersen en geknoei met de zogenoemde libor-rente. Met deze nieuwe Franse boete erbij heeft dat de bank al 6,5 miljard euro gekost.