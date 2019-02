Poetin heeft snelle raketten en wil meer aandacht voor gezinnen

Waarschuwende woorden in de richting van de Verenigde Staten en meer aandacht voor Russische gezinnen. Dat waren de twee belangrijkste elementen in de toespraak die president Poetin vandaag hield voor de beide kamers van het Russische parlement.

"Binnenlands beleid stond echt centraal", zegt correspondent David Jan Godfroid, "En dan met name de positie van gezinnen met kinderen in Rusland. De reƫle inkomens gaan al jaren niet omhoog omdat de inflatie groter is dan de economische groei. Dat begint echt een probleem te worden voor Poetin en dat zie je terug in de cijfers die iets zeggen over het vertrouwen in hem en in zijn beleid."

Daarom kwam Poetin in zijn toespraak, die vergelijkbaar is met de State of the Union in de VS, met allerlei voorstellen voor steunmaatregelen voor gezinnen. "Zoals belastingvoordelen, waarbij grotere gezinnen ook meer steun krijgen", zegt Godfroid. "Hij heeft ook een tweede belang om de positie van Russische gezinnen te versterken, want het afgelopen jaar krimpt de bevolking. Dat is voor het eerst sinds jaren."

Volgens Godfroid kunnen de gezinnen in Rusland ervan uitgaan dat Poetin zich aan zijn beloftes zal houden. "Want als hij zijn regering opdracht geeft iets uit te zoeken of te doen, dan doet de regering dat. De vraag is alleen wat het effect ervan zal zijn, want hoe hoog de inflatie is heeft de regering maar voor een deel in de hand."

Indirect dreigement

De toespraak van Poetin bevatte ook een waarschuwing aan het adres van de Verenigde Staten, dat zich heeft teruggetrokken uit het INF-verdrag: als de Amerikanen middellangeafstandsraketten in Europa plaatsen, zal Rusland daarop antwoorden. "Niet alleen met raketten die op Europa zijn gericht, maar ook op de Amerikanen. Die zullen volgens Poetin niet buiten schot blijven", zegt Godfroid. "Dat is een indirect dreigement in de richting van Washington."

Welke wapens Rusland in dat geval gaat inzetten is niet duidelijk. Wel vertelde Poetin in zijn toespraak dat hij beschikt over een nieuw wapensysteem met raketten die negen keer de snelheid van het geluid kunnen halen en een bereik hebben van 1000 kilometer.