Eigenares Hilversumse ijssalon vrijuit ondanks slaan met stok

De Hilversumse ondernemer Gilly Emanuels krijgt geen straf voor het mishandelen van een 20-jarige plaatsgenoot. Tegen haar was een taakstraf van 120 uur geeist, waarvan 60 uur voorwaardelijk. De rechter woog in de uitspraak mee dat de vrouw te maken had met langdurige pesterijen; ze is ontslagen van rechtsvervolging.

Volgens de rechter is weliswaar bewezen dat Emanuels de man heeft mishandeld, maar heeft ze dat gedaan omdat ze "emotioneel geraakt werd toen de jongeren een mandarijn in haar richting gooiden waar haar zoontje bij was". De rechter oordeelt daarom dat Emanuels niet strafbaar is en ook geen schadevergoeding hoeft te betalen.

Na de uitspraak was er applaus: