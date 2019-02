PostNL stopt met omstreden constructie, FNV eist nabetaling

PostNL stopt met het inzetten van personeel via onderaannemers in zijn pakketsorteercentra, het zogenoemde contracting. Het bedrijf kreeg felle kritiek van vakbond FNV over die constructie. Volgens de bond worden deze pakketsorteerders onderbetaald. "De cao wordt op die manier weggetoverd", zegt Masja Zwart van FNV.

De bond had een rechtszaak aangespannen tegen PostNL en tegen uitzendbureau Tempo-Team, dat de constructie mogelijk maakte. Voordat die zaak dient, stoppen beide partijen met de constructie en gaat PostNL over op het inzetten van uitzendkrachten. Dat gebeurt in de loop van dit jaar. Uiterlijk volgend jaar is het bedrijf er helemaal mee gestopt.

PostNL zegt gelijke beloning voor pakketsorteerders van belang te vinden en duidelijkheid te willen geven in de maatschappelijke discussie.

Afrekenen

Het bedrijf is echter nog niet af van de kwestie. FNV eist genoegdoening voor de sorteerders die volgens de constructie hebben gewerkt. "Ze hebben ze jaren onderbetaald", zegt Masja Zwart van FNV in het NOS Radio 1 Journaal. "Er moet nog wel worden afgerekend."

De rechtszaak wordt doorgezet. De FNV denkt meer kans te maken om gelijk te krijgen nu PostNL met de constructie stopt. "PostNL erkent hiermee indirect schuld. Ze kunnen nu lastig volhouden in de rechtbank dat de constructie deugt. We zijn er nog niet klaar mee, maar het is een fantastisch signaal dat grote partijen nu afstand nemen van de constructie."

Volgens Tempo-Team voldoet de constructie aan de wet en is het personeel marktconform betaald.