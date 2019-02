Het slachtoffer van een steekpartij gisteravond in Den Haag is overleden. Dat bevestigt de politie aan Omroep West.

De melding van de steekpartij in het Valkenboskwartier kwam gisteren rond 23.30 uur binnen. Er werden twee ambulances opgeroepen en ook een mobiel medisch team uit Rotterdam. Later kwam er ook een wagen van de brandweer bij.

Rechercheurs hebben afgelopen nacht onderzoek gedaan in de Mariottestraat. Over de aanleiding van de steekpartij en de dader is nog niets bekend.