Aantal mensen met een betalingsachterstand gedaald

Het aantal mensen met een betalingsachterstand op een lening is het afgelopen jaar gedaald. Volgens het BKR, het Bureau Krediet Registratie, had 6,2 procent van de mensen met een geregistreerd krediet in 2018 een betalingsachterstand. Een jaar eerder was dat nog 6,6 procent.

Kredietverstrekkers moeten elke lening aanmelden bij het BKR. Daardoor kan worden gecontroleerd of het verantwoord is iemand een nieuwe lening te geven.

Opvallend is dat het totaal aantal mensen met een geregistreerd krediet het afgelopen jaar juist steeg, van 10,4 naar 10,8 miljoen mensen. Dit komt onder meer doordat sinds 2017 ook kleinere leningen, voor bijvoorbeeld een mobiele telefoon, worden opgenomen in het register.