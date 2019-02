Bevers verspreiden zich verder en trekken Achterhoek in

De bever heeft de Achterhoek bereikt. Onderzoekers hebben vraatsporen aangetroffen in het noorden van de Achterhoek, bij de rivier de Schipbeek.

Dat schrijft Nature Today. De onderzoekers verwachten dat de beschermde diersoort via de kleine waterwegen verder zal trekken naar Twente.

Bevers hoorden vroeger bij het Nederlandse landschap, maar stierven in 1826 uit. Zo'n 160 jaar later, in 1988, werden bevers uitgezet op verschillende plaatsen in Nederland, waaronder de Gelderse Poort en het Hunzedal. Sindsdien verspreiden de dieren zich gestaag.

"Je merkt dat de oevers langs de IJssel inmiddels behoorlijk zijn bezet door bevers", zegt ecoloog Michiel Schaap, één van de onderzoekers van Natuurmonumenten en Nature Today. "Dat betekent dat de jongen van die bevers nu de beeksystemen gaan opzoeken om daar een eigen leefgebied te vinden. Er zijn bevers gezien bij Doesburg langs de Oude IJssel en langs de Baaksebeek."

Oevers met wilgen

Bevers wonen het liefst op oevers met wilgen en andere bomen. "Want dat is hun voedsel", vertelt Schaap. "Als-ie eenmaal een goede plek heeft gevonden, zie je vaak op de oever een burcht ontstaan. Daarna volgt een partner en komen er jongen."

En daar is Schaap "hartstikke blij" mee. "Want de bever is een hele mooie aanvulling op de ecologie. Het geeft aan dat de natuurontwikkelingen die allemaal plaatsvinden, hun vruchten afwerpen. Bevers geven heel veel extra kwaliteit aan het water door hun geknaag en de omvallende bomen. Dat zorgt voor heel andere milieutjes."

Zo is het hout van de omgevallen bomen in de beken heel belangrijk voor het waterleven. "Daar hechten zich organismen aan die onderdeel zijn van de voedselketen. Vissen reageren daar weer goed op omdat er vijvertjes ontstaan waarin jonge vissen veilig kunnen opgroeien. Dat heeft weer positieve gevolgen voor de planten in het gebied. Eigenlijk kun je de bever beschrijven als een waterbouwkundige met een hele mooie natuurachtergrond."

Preventieve maatregelen

De holen die bevers in de oevers graven, kunnen op termijn mogelijk wel voor problemen gaan zorgen. Daarom is het volgens de onderzoekers belangrijk dat de waterschappen in het gebied alert blijven en eventueel preventief maatregelen nemen. "Op de verkeerde plek kan een bever overlast veroorzaken", zegt Schaap. "Je kunt dan kijken of je het dier kunt dwingen een andere plek te zoeken of het wegvangen."

Hoe goed het ook met de bever gaat, de beschermde status zal het dier voorlopig nog niet kwijtraken, denkt Schaap. "Dat gebeurt pas als er sprake is van een bestendige populatie. Die heb je misschien in Limburg, maar nog lang niet overal."

Tonnen aan schade

Ook in andere delen van het land doet de bever het goed. Zo goed, dat de eerste echte problemen zich inmiddels ook al hebben voorgedaan. Bevers uit één familie in Limburg richtten voor tonnen schade aan, waardoor het Waterschap Limburg vorig jaar geen andere oplossing zag dan er tien dood te schieten.

In Overijssel ondermijnden fanatieke bevers met hun tunnels de IJsseldijk bij Wijhe. Alle gangen en holen zijn weer dichtgemaakt met zand en klei. De bevers waren toen al vertrokken.