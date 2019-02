Gewonden bij bedrijfsbrand Tegelen, treinverkeer Venlo-Roermond stilgelegd

In een bedrijfspand in Tegelen, in de buurt van Venlo, is een grote brand uitgebroken. Drie mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Twee van hen raakten gewond bij de brand. De derde is een brandweerman die onwel werd.

In de omgeving is veel rook te zien en te ruiken, meldt 1Limburg. Volgens de veiligheidsregio zijn er geen verhoogde concentraties gemeten die gevaarlijk zijn. Ook zit er geen asbest in de panden. Mensen die last hebben van de rook, krijgen het advies hun ramen en deuren te sluiten.

Omdat de brand vlak bij een treinspoor woedt, is uit voorzorg het treinverkeer tussen Venlo en Roermond stilgelegd. Arriva zet bussen in.

Schilder

De brand brak iets na 19.00 uur uit in een aantal aan elkaar gebouwde panden aan de Steenweg. Volgens de brandweer waren er een schildersbedrijf, een bakkerij en een veevoederbedrijf in gevestigd. De panden zijn volledig uitgebrand en worden als verloren beschouwd. Het nablussen duurt waarschijnlijk nog uren.

De brandweer kan nog niet zeggen hoe het gaat met de twee gewonden. Ook is onbekend of zij werkten bij een van de bedrijven en hoe ze gewond raakten. De brandweerman die naar het ziekenhuis is gebracht, was volgens een woordvoerder niet in het brandende pand aan het werk toen hij zich niet lekker voelde. Hij is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht.