Karl Lagerfeld: eigenzinnig, trendsettend en een workaholic

Lagerfeld veroorzaakt ook ophef: hij gebruikt een koran-vers op een jurk, hij zegt in een interview dat het vluchtelingenbeleid van bondskanselier Merkel een grote fout was en hij reageert geregeld op het uiterlijk van beroemdheden. Zangeres Adele noemt hij "een beetje te dik". Een half jaar later zei hij dat Pippa Middleton, de zus van Kate, geen mooi gezicht heeft. "Ze moet alleen haar achterkant laten zien."

Over het privéleven van de sterontwerper is weinig bekend, maar Bekkaoui vindt dat ook niet belangrijk. Of hij aardig was vindt hij ook niet relevant. "Ik denk dat we ons bij Mozart of Andy Warhol nooit afvragen of ze aardig waren. Dat is niet zo belangrijk. Wat ze communiceren met hun werk vertelt genoeg."

Allerjongsten

Bekkaoui vindt het knap hoe de ontwerper zelfs de allerjongsten inspireerde. Lagerfeld schakelde van Chanel moeiteloos over naar een winkelketen met een jonge en algemene doelgroep; in 2004 werkte hij als eerste grote ontwerper samen met H&M en de collectie was binnen de kortste keren uitverkocht.

"Hij heeft veel voor de modewereld betekend", zegt Bekkaoui. "Het establishment waardeerde zijn couture, maar als je een mantelpak van Chanel niet kon betalen, kon je een flesje parfum kopen. Daar was hij meester in. Nu sparen zelfs meisjes die achter de kassa zitten voor hun eerste Chaneltas. Dat is heel knap."

Bekijk de carrière van Lagerfeld in zijn Chanel-tijd in negen foto's: