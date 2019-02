Nieuwe advertentiebeleid Facebook pas na provinciale verkiezingen

Facebook slaagt er niet in voor de provinciale verkiezingen een garantie af te geven dat het bedrijf transparant is over de plaatser van politieke advertenties. Minister Ollongren heeft dat aan de Tweede Kamer geschreven.

Op verzoek van de Kamer vroeg Ollongren Facebook onlangs sneller werk te maken van de kwestie. De Tweede Kamer wilde dat Facebook uiterlijk drie weken voor de Statenverkiezingen van 20 maart aanvullende maatregelen zou nemen tegen nepnieuws.

Digitale bieb

Daarbij gaat het om het markeren van politieke advertenties, zodat ze makkelijker herkenbaar worden. Ook komt er een "doorzoekbare digitale bibliotheek".

De minister zegt dat Facebook in een reactie liet weten dat dergelijke maatregelen eind maart van kracht worden, in alle EU-landen op hetzelfde moment. Dat betekent dat ze wel van kracht zijn bij de Europese verkiezingen eind mei, maar niet bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

Ollongren benadrukt dat politieke partijen zelf ook een rol kunnen spelen door transparant te zijn over hun online advertenties.

Twitter

Ook Twitter heeft maatregelen aangekondigd met het oog op de verkiezingen. In de strijd tegen nepnieuws gaat Twitter in de Europese Unie alleen politieke advertenties toestaan van partijen die bij het bedrijf geregistreerd staan en zich geïdentificeerd hebben.

Op deze manier moet voor Twitter-gebruikers zichtbaarder worden wat voor organisaties achter die advertentie zitten en wat hun doelgroep is. De nieuwe eisen aan politieke adverteerders worden op 11 maart van kracht.

In een speciale zoekmachine kan de Twitter-gebruiker nagaan hoeveel er voor een advertentie betaald is en door wie. Adverteerders kunnen zich vanaf vandaag aanmelden.

Het transparantiebeleid werd in de Verenigde Staten al vorig jaar ingevoerd, toen er congresverkiezingen waren. De nieuwe voorwaarden gelden ook voor de verkiezingen die binnenkort in Australi├ź en India worden gehouden.