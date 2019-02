Veteraan Roli heeft gezondheidsklachten: 'Iedere dag overgeven hoort erbij'

Er is te weinig bekend over de gezondheidsrisico's die militaire missies met zich meebrengen, stelt advocaat Michael Ruperti. Het ministerie van Defensie zou volgens de advocaat op grote schaal onderzoek moeten doen naar de gezondheid van oud-militairen.

Roli Watamaleo, die zestien jaar voor Defensie werkte, is het roerend met hem eens. Hij heeft zelf last van zijn gezondheid. "Een militair kan omkomen door een bermbom, of door vijandelijk vuur, maar je kunt ook ziek worden door giftige stoffen", zegt Watamaleo. "Jongeren die nu bij defensie gaan werken en uitgezonden worden moeten daar ook op worden gewezen."

Al meer dan tien jaar heeft Watamaleo last van onduidelijke klachten, die hij kreeg na een uitzending naar Bosniƫ in 2006. "Het begon met een knobbel in mijn nek", vertelt hij. "Ook moest ik regelmatig overgeven. De dokteren gingen zoeken in mijn maag, maar konden niets vinden."

In de onderstaande video legt Watamaleo uit waar hij last van heeft: