'Nederlander geliquideerd in Colombia'

Een 49-jarige Nederlander is geliquideerd in een voorstad van de Colombiaanse stad Medellín, schrijven Colombiaanse media. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt de dood van een 49-jarige Rotterdammer in Colombia, maar geeft verder geen details.

Lokale media schrijven dat de Nederlander, die al een aantal maanden in het land verbleef, op straat werd neergeschoten door een man op een motor - een gangbare manier voor liquidaties in het drugscircuit van de stad.

Het slachtoffer zou eerder al bedreigingen hebben ontvangen. Of zijn dood te maken heeft met drugs is niet bekend.