Griekse onderminister middelpunt van rel met centrale bank

"Ongehoord" en een "schending van het Griekse recht". Die kwalificaties geeft de gouverneur van de Bank van Griekenland aan een gelekt telefoongesprek dat hij had met de onderminister van Volksgezondheid Polakis, die hem had opgebeld. De inhoud van het gesprek belandde zonder medeweten van de bankgouverneur, en tegen zijn zin, op een overheidsgezinde nieuwssite.

De openbaar aanklager van Griekenland onderzoekt nu of de onderminister het gesprek heimelijk heeft opgenomen en gelekt. Op dat vergrijp staat maximaal tien jaar cel. Polakis ontkent.

Polakis staat bekend als een impulsief en controversieel politicus. Deze maand raakte de oud-chirurg al in opspraak omdat hij in 2016, tegen alle tabaksregels in, een sigaret had gerookt op een persconferentie van het ministerie van Volksgezondheid. Nu is hij het middelpunt van een vermoedelijk zelfgecreëerde rel met de hoogste financiële instelling van Griekenland.

Dubieuze lening

De aanleiding voor zijn belletje met bankgouverneur Yannis Stournaras is ook omstreden. Griekse media meldden namelijk eerder dat de Bank van Griekenland een onderzoek was begonnen naar een mogelijk dubieuze lening van 100.000 euro aan de onderminister door Attica Bank.

Die lening zou onder te gunstige voorwaarden zijn verstrekt, vooral vanwege het onderpand: een huis van Polakis waarop nog drie ton hypotheek rust. Zulke leningen liggen gevoelig in Griekenland, dat lange tijd onder controle van Europa stond vanwege financieel wanbeleid.

Reden genoeg voor Polakis om Stournaras te bellen. Niet over het onderzoek zelf, zo valt te lezen in een Grieks transcript, maar om de Bank van Griekenland aan te sporen ook leningen van zijn politieke opponenten onder de loep te nemen.

Compliment

Polakis geeft de bankgouverneur eerst nog het compliment dat hij zijn "institutionele rol zeer goed vervult" door hem te onderzoeken. Daarna dreigt hij langs te komen en niet meer te vertrekken als Stournaras niet óók een onderzoek begint naar die andere volgens Polakis omstreden leningen. Stournaras antwoordt dat het niet aan hem is die leningen te onderzoeken, omdat de banken die ze hebben verstrekt onder het toezicht van de Europese Centrale Bank vallen.

Onduidelijk is of Polakis een politiek punt wilde maken, of dat hij dit laatste simpelweg niet wist. Op de achtergrond speelt mee dat de linkse partij van Polakis, regeringspartij Syriza, al vier jaar botst met Stournaras.

In een verklaring liet Stournaras later weten dat hij zich als bankdirecteur om voor de hand liggende redenen nog nooit heeft uitgelaten over kwesties die politiek uitgebuit kunnen worden. "Maar nu heb ik geen keus", schrijft hij. Stournaras beschuldigt Polakis van het lekken van het gesprek, dat volgens hem bovendien selectief gepresenteerd is.

Hij vraagt om een strafrechtelijk onderzoek en roept ook de Griekse premier Tsipras, partijgenoot van Polakis, op om actie te ondernemen om de onafhankelijkheid van de Griekse centrale bank te waarborgen.

Tsipras laat in een reactie weten dat hij de onafhankelijkheid van de Griekse centrale bank respecteert, "ook al verschillen wij met de gouverneur van mening over het financieel beleid".