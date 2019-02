Taakstraf voor plaatsvervangend hoofdofficier na aanrijden fietser

Een 43-jarige plaatsvervangend hoofdofficier van justitie uit Zwolle heeft een taakstraf gekregen voor het veroorzaken van een verkeersongeluk. Een vrouw raakte daarbij gewond. Zij moet waarschijnlijk de rest van haar leven met krukken lopen en zal altijd pijn houden.

Het ongeluk gebeurde in februari 2017. Gert V. ging in zijn auto de weg op, terwijl hij zijn bevroren ruiten onvoldoende gekrabd had. Hij had daardoor niet genoeg zicht en reed in een bocht een fietsster aan.

V. erkende in de rechtbank onmiddellijk schuld. "Ik vind het heel erg wat er gebeurd is. Als ik de ruiten had schoongemaakt... Ik heb dat onderschat", zei hij.

Rijontzegging

V. is veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Daarnaast mag hij een half jaar niet autorijden. Het Openbaar Ministerie had een straf van 150 uur geƫist en een rijontzegging van een jaar.

Omdat V. als plaatsvervangend hoofdofficier werkt bij de rechtbanken in Groningen, Leeuwarden en Assen, werd zijn zaak behandeld door de rechtbank in Amsterdam, meldt RTV Oost.

In afwachting van de rechtszaak werkte V. gewoon door. Het Openbaar Ministerie bestudeert de uitspraak nog en bekijkt of er disciplinaire maatregelen tegen hem genomen worden.