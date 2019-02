Clinton riep het vaakst de noodtoestand uit, Trumps nieuwste is bijzonder

In veruit de meeste gevallen is de National Emergencies Act gebruikt voor internationale sancties. Bijvoorbeeld tegen Iran, Noord-Korea, terroristische organisaties of bedrijven die gelinkt zijn aan drugssmokkel.

"Dat verklaart waarom deze besluiten over het algemeen niet omstreden waren", zegt Jelte Olthof, docent American Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen. "Het gaat om gevaarlijke personen, van wie bezittingen in Amerika werden bevroren."

Uitzonderlijk

Dit was grofweg ook de motivatie bij Trumps eerste drie noodtoestanden. Hij liet bankrekeningen van personen of groepen bevriezen. Van personen die betrokken zijn bij ernstige mensenrechtenschendingen of corruptie, bijvoorbeeld bij de politieke crisis in Nicaragua. Ook stelde hij via de noodtoestandwet sancties in tegen buitenlanders die de Amerikaanse verkiezingen zouden willen beïnvloeden.

Maar Trumps vierde noodtoestand is een geval apart. Hij heeft de noodsituatie uitgeroepen in het grensgebied met Mexico, met als doel de financiering rond te krijgen voor het leveren van zijn verkiezingsbelofte: een grensmuur.

Het is uitzonderlijk dat de noodtoestandwet wordt gebruikt voor een politiek conflict over de besteding van overheidsgeld. En dat staat volledig los van de vraag of Trump beslissing terecht is.