Vrachtwagenchauffeur krijgt celstraf voor verzonnen overval

Vrachtwagenchauffeur Ibrahim A. heeft een celstraf van een jaar gekregen voor het stelen van Apple-producten. De 30-jarige man had eerst gezegd dat hij was bestolen en had daarvan ook aangifte gedaan. De rechtbank in Zwolle is ervan overtuigd dat zijn verhaal over een overval verzonnen is.

A. had gezegd dat een man met een vuurwapen hem in september 2016 op een industrieterrein in Utrecht dwong om te stoppen. De vrachtwagenchauffeur moest naar eigen zeggen van de gewapende man doorrijden naar Lelystad. Daar werden zijn spullen gestolen, die bijna een half miljoen euro waard zijn, zei A. tegen de politie.

Internetverbinding

Volgens het Openbaar Ministerie is voor dit verhaal geen bewijs te vinden, zoals dna van een andere man of camerabeelden. Met een van de gestolen apparaten werd wel al snel een internetverbinding gemaakt in Nieuwegein, waar A. toen woonde. Daarnaast begon hij een paar dagen na de 'overval' met het afbetalen van schulden.

Het Openbaar Ministerie had ook een jaar cel geëist.