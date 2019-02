Politie vindt bij toeval gevangene die in vuilniszak ontsnapte

De man die anderhalve maand geleden met hulp van een ander in een vuilniszak ontsnapte uit Penitentiaire Inrichting De Schie is in Rotterdam opgepakt. Agenten hielden in verband met een andere zaak een bedrijf in Rotterdam in de gaten, toen ze tot hun grote verbazing de ontsnapte gevangene (26) herkenden.

Hij wist eind december uit te breken met hulp van een vriend van 26, die net was vrijgelaten. De gevangene had zich verborgen in een grote blauwe vuilniszak, waarin gedetineerden hun spullen na het uitzitten van hun straf mee naar huis kunnen nemen. Later die dag bleek dat de net ontslagen man zijn vriend in de zak had meegezeuld.

De handlanger werd na ruim drie weken in Rotterdam gearresteerd en opnieuw achter de tralies gezet, omdat helpen bij een ontsnapping strafbaar is.

Omdat ontsnappen zelf niet onwettig is, krijgt de teruggevonden gevangene geen extra celstraf. Wel moet hij de rest van zijn straf voor diefstal uitzitten. Die loopt tot december.