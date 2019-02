Miljoenenjachtspeler krijgt ook in hoger beroep geen gelijk

Producent Endemol liet Miljoenenjacht-kandidaat Arrold van den Hurk zes jaar geleden terecht niet doorspelen. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam geoordeeld.

Van den Hurk drukte in 2013 naar eigen zeggen per ongeluk op de rode knop door de zenuwen en accepteerde daarmee een bod van 125.000 euro.

De deelnemer zei in de uitzending meteen dat hij zich had vergist, waarop presentatrice Linda de Mol zei: "Dan doen we toch net of je het niet hebt gedaan?" Maar een notaris achter de schermen stak daar een stokje voor. Later bleek in de koffer 5 miljoen euro te zitten.

De rechter in Amsterdam gaf twee jaar geleden Endemol ook al gelijk: er was geen reden om het spel over te doen. Door zenuwen op de knop drukken hoort nu eenmaal bij het spelletje. Daarnaast zag de rechtbank het als een duidelijke spelregel dat het drukken op de knop het einde van het spel betekent. Van den Hurk is daarna in hoger beroep gegaan, maar heeft dus opnieuw geen gelijk gekregen.