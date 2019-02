Bestuurder van auto-ongeluk Pinkpop vervolgd

De bestuurder van een auto die in de nacht na Pinkpop inreed op een groepje mensen in Landgraaf, wordt door het Openbaar Ministerie vervolgd. Bij die aanrijding kwam een 35-jarige man uit Heerlen om het leven, nog eens drie mensen raakten zwaargewond.

Het OM vervolgt de man voor het veroorzaken van een ongeluk met een dodelijk slachtoffer en meerdere zwaargewonden. Ook wordt hem doorrijden na een ongeluk ten laste gelegd. Volgens het OM is het aan de verdachte te wijten dat het ongeluk is gebeurd, omdat hij onvoorzichtig of onoplettend zou hebben gereden.

De 35-jarige bestuurder van de auto reed op 18 juni vorig jaar om 04.00 uur 's nachts in op een groepje mensen dat op de Mensheggerweg in Landgraaf was gaan zitten. Hij ging er daarna vandoor en meldde zich uren later op een politiebureau in Amsterdam.

Van opzet is volgens het OM geen sprake, daarom is er geen verdenking voor poging tot doodslag. Wanneer de zaak voor de rechter komt, is nog niet bekend.