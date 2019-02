ANWB: meeste bestelautobanden halen geen voldoende

Dezelfde bandenmaat komt ook voor onder personenbusjes en campers. Het gaat om zomerbanden met maat 215/65 R 16 C, kortweg C-banden. De C staat voor commercial of cargo (bedrijfsauto's).

In Nederland rijden bijna een miljoen bestelwagens rond. De ANWB maakt zich zorgen, zeker nu het aantal busjes in woonwijken groeit.

ANWB-bandenspecialist Chris Hottentot adviseert op NPO Radio 1: "Bandenfabrikanten moeten een betere balans vinden tussen veiligheid en economische factoren".